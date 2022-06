EKSHUMIRALA ĆERKINO TELO JER JE BILA SAHRANJENA S OCEM: Reči ove majke KIDAJU DUŠU (VIDEO)

Njih dvoje su bili zajedno sahranjeni u Korku u Irskoj 2013. godine, ali je Rebeka ekshumirala Klarisine ostatke prošlog petka, prenosi Irish Mirror.

- Želela sam da ekshumiram Klarisu od trenutka kada je njen kovčeg položen u zemlju. Nisam imala mira. Osećala sam se kao da sam je napustila. Osećala sam se kao da sam donela najgoru odluku koju sam mogla - rekla je Rebeka koja je inače iz Hjustona u Teksasu.

- Mogućnost da je uklonim iz naručja njenog ubice i da je približim sebi, sigurno mi je dalo osećaj mira - dodala je.

.@TodaywithClaire was joined by Rebecca Saunders whose daughter, Clarissa, was murdered by her father in Cork in 2013. After 9 years of campaigning Rebecca has successfully exhumed her daughter's body from their joint grave and wanted to thank everyone for their support.❤️ pic.twitter.com/SXNi8bmTrs