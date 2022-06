ŠEF UKRAJINSKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE UHAPŠEN U SRBIJI? Pobegao iz Kijeva uoči sukoba, pao sa kešom i smaragdima

Kako prenose Kijev indipendent, Ukrajinska Pravda i portal NV, Naumov, koga je Zelenski smenio 31. marta sa mesta šefa odeljenja za unutrašnju bezbednost, i optužio za veleizdaju, navodno je uhapšen na graničnom prelazu Preševo sa nemačkim državljaninom, koji je navodno njegov vozač.

U saopštenju MUP-a Srbije navodi se da su Nemac A.A. i Ukrajinac A.N. uhapšeni pod sumnjom za pranje novca. U njihovom automobilu, kojim je upravljao A.A. policija je pronašla neprijavljen novac - 607.990 evra i 124.924 dolara u gotovini, kao i dva smaragde.

⚡️ Ukrainska Pravda: Fugitive Security Service ex-general reportedly detained in Serbia.



Andriy Naumov, who headed the agency’s internal security department, left Ukraine on Feb. 23, hours before Russia launched its full-scale invasion.