SIMO ZA 100 DANA UBIO 500 RUSA SNAJPEROM! Zvali su ga 'Bela SMRT' - Ljude likvidirao kao životinje!

Najnovija dešavanja u sukobu u Ukrajini i događaji u vezi sa Finskom i NATO paktom, naterala su mnoge da se sete jednog čoveka koji će uvek biti upisan u istoriju i Finske i Rusije.

Finac Simo Hajhe, čovek poznat pod nadimkom “Bela smrt”, bio je glavna meta Sovjeta, jer je u Zimskom ratu između Finske i SSSR-a neprijateljskoj vojsci naneo velike gubitke.

Za vreme rata, koji je počeo 30. novembra 1939. godine i koji je trajao 105 dana, Simo je snajperom likvidirao najmanje 505 sovjetskih vojnika. Ukoliko se računaju i nepotvrđene smrti, broj poginulih od njegove ruke penje i do 542. Nezvanični izvori tvrde da je ubio više od 800 neprijateljskih vojnika.

Bio je poznat po savršenoj preciznosti i spretnosti u ubijanju, a “iskustvo” je stekao u lovu. Pre nego što je postao vojnik Simo Hajhe bio je seljak i strastveni lovac, a taktike koje je koristio u lovu primenio je i u ratu.



Neprijatelje je napadao sa skrivenih pozicija koje su bile i po 275 metara udaljene od mete. Skrivao se u šumama, obučen u potpuno belo kamuflažno odelo, i na temperaturama koje su išle i do -40 stepeni Celzijusa, po ceo dan je vrebao neprijateljske vojnike. Da bi skrio paru od daha u ustima je uvek držao sneg, a ispred sebe bi utabao beli pokrivač, kako se sneg ne bi raspršio prilikom pucanja i odao njegov položaj.

Za vreme rata o strahu nije razmišljao. Govorio je da nikad nije bio uplašen i da je ubijanje neprijatelja tretirao kao lov. Samo je razmišljao o novim taktikama i načinima kako da ostane skriven i dobro zavara neprijatelja.

Saborci su se dosta oslanjali na njega jer je savršeno pamtio teren i znao je da iskoristi sve njegove prednosti. Takođe, znao je odlično da proceni udaljenost, kao i učinke vetra i kiše na pucanje u šumi. Češće i brže je od ostalih vojnika čistio oružje, a tokom noći temeljno bi se pripremao za nova ubistva. Njegovo ponašanje nazivali su opsesivnim jer je bio u potpunosti predan poslu.

