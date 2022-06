OVO SVE SVI PITAJU! Devojci se tri nedelje nakon smrti JAVIO BRAT! Evo šta je imala da kaže o ZAGROBNOM ŽIVOTU!

Eni Kagan, kiropraktičarka iz SAD-a, šokirala se začuvši glas svog brata koji je naglo umro tri nedelje ranije. Isprva je mislila kako ima priviđenja, da gubi razum, ali tad je shvatila kako je to zaista njegov glas te da očajnički želi nešto da joj ispriča. Uverio je kako je to zaista on nakon što joj je dao mnoštvo dokaza, govoreći stvari koje je samo on znao.