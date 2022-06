OBRT - PUTIN IPAK NIJE BOLESTAN?! Amerikanac stao na kraj spekulacijama - OTKRIO šta se zaista događa sa ruskim predsednikom

Neprestano kruže glasine o zdravlju Vladimira Putina, ali se postavlja pitanje da li postoji nešto što bi potkrepilo te tvrdnje? Analitičar odbrane i bezbednosti, profesor Majkl Klark, odgovarao je na pitanja tokom sesije održane uživo na Sky News-u. Jedan gledalac je upitao: Da li je Putin zaista bolestan ili je to samo želja?

Klark je rekao da će spekulacije o Putinovom zdravlju "kružiti", a ljudi se često pitaju "da li ima rak, da li ima rak pankreasa, da li ima Parkinsonovu bolest?".

- Kada ga vidite na ovim snimcima, koje sve češće viđamo sada kada je kovid popustio, i kada on izlazi iz senke gde je bio više od dve godine, može se reći da izgleda dobro. Razgovarao sam sa brojnim ljudima koji kažu da ne možete otkriti Parkinsonovu bolest po načinu na koji on hoda, da ne možete otkriti simptome raka samo gledajući fotografije - rekao je Klark. Dodao je da "nema ubedljivih dokaza".

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov negirao je da postoji bilo kakva zabrinutost zbog Putinovog zdravlja kada je krajem maja intervjuisan na francuskoj televiziji.

Rekao je "možete da ga gledate na ekranima, čitate i slušate njegove nastupe" i "mislim da razumni ljudi ne mogu da vide znake neke bolesti ili lošeg zdravlja". Glasine o njegovom zdravlju podstakli su posmatrači koji su spekulisali o tome kako je Putin izgledao tokom sastanaka, uključujući i to da li se od bola hvata za sto ili da ima natečeno lice što bi moglo biti dokaz o upotrebi steroida.

