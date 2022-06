MNOGIMA NEPRIJATNO DA PROĐU TUDA! Nesvakidašnji spomenik na GROBLJU ostavio sve u čudu! (VIDEO)

Skrivena poruka na jednom spomeniku u Ajovi izazvala je kontraverzu.

Možda na prvi pogled nadgrobni spomenik Amerikanca Stivena Ovensa deluje sasvim normalno, ali ako se bolje zagledate primetićete bezobraznu poruku.

Naime, jedan grob u Ajovi postao je hit na internetu, koliko god morbidno to zvučalo, zbog natpisa koji je porodica pokojnika uklesala na njega. Prevod sa engleskog naizgled nevinih reči otprilike je: “Zauvek u našim srcima, dok se ponovo ne sretnemo, drage uspomene, na našeg brata, oca, tatu, ujka, prijatelja i rođaka”.

Međutim, oni koji su malo bolje obratili pažnju primetili su da prva slova u svakom redu daju psovku “Odj*bi” na engleskom.

Iako ovo deluje kao pogrdna poruka pokojniku, i to od strane njemu najbližih, to je u stvari bila njegova omiljena fraza koju je on koristio u umilnom i šaljivom tonu.

– To je definitivno bio njegov izraz nežnosti. Ako mu se nisi sviđao, nije razgovarao sa tobom. Jednostavno je bio takav – rekla je Linzi Ovens, Stivenova ćerka, za lokalnu televiziju KCCI.

Čini se da je postignuta saglasnost među porodicom da o tome da Stivenu baš ovako odaju počast.

– Lako bi se razbesneo. Uvek mu je bila neka vrsta cilja da ti kaže šta treba da uradiš – kazao je njegov sin.

Dok Stivovi voljeni veruju da je ovakav spomen bezazlen, natpis je izazvao kontroverzu u lokalnoj samoupravi okruga Polk koja tvrdi da na groblju nije mesto vulgarnostima.

– Kako bi se vama svidelo da vaše dete, supružnik, majka, otac, baka i deda, tetka, ujak ili rođak, vaša voljena osoba, ili na kraju krajeva vi, morate da počivate pored nečeg takvog zauvek? – navodi se u saopštenju upravnika groblja.

Iako bi neki ljudi mogli da protumače da je gravura uvredljiva, porodica je rekla da to nisu postavili da bi nekoga uznemirili i da je stvar lične prirode.

– Niko nikoga ne tera da izađe i pogleda. To je izbor koji ostaje na njima, nismo to uradili da nekoga uvredimo ili povredimo nečija osećanja. Uradili smo to jer je on bio naš otac i volimo ga i to je način da ga se sećamo – rekao je Zakari.

