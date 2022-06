AMERIKANCI SE UBIJAJU KAO DA SU USRED RATA: Samo do juna 2022. živote izgubilo 19.000, a tokom 2021. ubijeno je više od 45.000 ljudi

Oružano nasilje je samo za poslednjih godinu i po dana odnelo živote više od 55.000 Amerikanaca, i ujedno je vodeći uzrok smrti dece u SAD.

Dostupnost jurišnog oružja i municije izazvala je ponovo nacionalnu diskusiju posle skorašnjeg višestrukog masovnog ubistva dece u školi Teksasu. Ali, ni javna podrška za nova ograničenja na posedovanje oružja nije mogla da se okonča zakonima u Kongresu o oružju, čak ni posle ovih tragedija.

Poslednjih godina došlo je do najgoreg oružanog nasilja u istoriji SAD. Samo 2021. godine oružje je ubilo više od 45.000 Amerikanaca, najviše poslednjih decenija. Ali, do juna 2022. godine trend se ubrzao, pa je od oružja stradalo još oko 19.000 Amerikanaca. Masovne pucnjave, one sa najmanje četiri žrtve, dešavale su se najmanje - jednom dnevno.

Posedovanje oružja, ukorenjeno u Drugom amandmanu američkog Ustava, čini da SAD, sa manje od pet procenata globalne populacije, imaju čak 46 procenata svetskog oružja u vlasništvu civila. Tako su SAD na prvom mestu ne samo po broju oružja po glavi stanovnika, već i po stopi ubistava među najrazvijenijim državama.

Zakon o kontroli oružja iz 1968. godine zabranjuje pojedincima mlađim od 18 godina, osuđenim kriminalcima, mentalno invalidnim osobama, otpuštenim vojnim licima i drugima da kupuju oružje. Godine 1993. Zakon o prevenciji oružanot nasilja nalagao je proveru prošlosti za sve osobe bez dozvole koje kupuju oružje od savezno ovlašćenog dilera.

Ali, neki zakoni nisu preživeli sudsku reviziju. Savezni zakon pruža osnovu za regulisanje vatrenog oružja u SAD, ali države i gradovi mogu da imaju svoja pravila.

Poslednjih godina, Kongres je raspravljao o izmenama zakona o oružju, obično neposredno posle masovne pucnjave, kao što je bila ona u Las Vegasu 2017. godine kada je ubijeno 60 ljudi, ili u Parklandu, na Floridi, 2018. sa 17 ubijenih. Ali, skoro u svakom slučaju, zakon nije uspeo da dobije dovoljnu podršku.

Od sredine 2022. godine nije postojao savezni zakon koji zabranjuje poluautomatsko jurišno oružje, puške kalibra 50 vojnog stila, pištolje ili magacine velikog kapaciteta. Takođe, nije postojao savezni uslov da oni koji kupuju pištolj prođu obuku o bezbednosti vatrenog oružja. Između 1994. i 2004. godine postojala je savezna zabrana jurišnog oružja, ali je Kongres dozvolio da ova ograničenja isteknu.

