STRAVIČAN ZEMLJOTRES U AVGANISTANU: Udar od 6,1 stepen na istoku zemlje, najmanje 250 poginulih! (VIDEO)

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, gde je 100 ljudi stradalo i 250 povređeno, rekao je Muhamed Nasim Hakani, šef talibanske službe za vanredne situacije.

On je rekao da ima poginulih i u istočnim pokrajinama Nangarhar i Kost, prenosi Rojters.

Reports of between 130 and 250 fatalities in today's Mwb 5.9 earthquake on the Afghanistan-Pakistan border region. Caused by shallow strike-slip faulting. pic.twitter.com/uwFcdyahpv

Zemljotresom je pogođeno gusto naseljeno područje na granici Avganistana i Pakistana, a osetio se u opsegu od 500 kilometara.

Last night’s earthquake has caused severe losses in Paktika province. Afghan Air-force is leading the rescue efforts. According to unofficial figures from local sources more than 255 people have lost their lives and around 155 are injured. pic.twitter.com/6knXaSlHSD