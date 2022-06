Nenormalno skaču brojke mrtvih u stravičnom zemljotresu u Avganistanu: Helikopterima prevoze žrtve

Broj žrtava razornog zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio istok Avganistana povećan je na 950, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je naveo zvaničnik sektora za vanredne situacije, u zemljotresu je povređeno 610 ljudi, preneo je Rojters.

Na snimcima i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, nakon zemljotresa koji je pogodio pokrajinu Paktika, vide se ljudi na nosilima, ruševine i uništene kuće.

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, ali ima poginulih i u istočnim pokrajinama Nangarhar i Kost.

U udaljenim oblastima, helikopteri prevoze žrtve u bolnice.

Tragic news:



Last night’s earthquake has caused severe losses in Paktika province. Afghan Air-force is leading the rescue efforts. According to unofficial figures from local sources more than 255 people have lost their lives and around 155 are injured. pic.twitter.com/6knXaSlHSD