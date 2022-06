JEZIVA SUDBINA - SMRT IH ZATEKLA I U SNU: Ovo je dokaz zašto je zašto je zemljotres u Avganistanu bio posebno POGUBAN! (VIDEO)

Raniji izveštaji su govorili o stotinama mrtvih, ali će najnovija verzija verovatno porasti tokom dana. Potres se dogodio u vreme kada su mnogi ljudi još spavali.

Zemljotres je zahvatio područje udaljeno oko 44 km od grada Hosta na jugoistoku Avganistana, a epicentar je bio na dubini od 51 km, navodi USGS. Zemljotres je bio u rasponu od 500 kilometara u Pakistanu, Avganistanu i Indiji, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Earthquake in Afghanistan: At Least 155 Killed After Quake of Magnitude 6.1 Hits Eastern Paktika Province.

