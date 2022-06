UPUCAN PUTINOV PUKOVNIK: Čuvar NUKLEARNOG kofera nađen u lokvi krvi! (FOTO)

Tajnoviti pukovnik koji je jednom nosio nuklearnu aktovku ruskog predsednika Vladimira Putina pronađen je upucan u svojoj kući u blizini Moskve.

Penzionisani pukovnik ruske Federalne službe bezbednosti, koji je nedavno optužen za primanje mita, pronađen je juče s prostrelnom ranom u svom stanu u selu Novi u blizini Moskve.

Penzionisani pukovnik Vadim Zimin je s bratom pio alkoholno piće, a u jednom trenutku je otišao u drugu prostoriju. Tada je pokušao da počini samoubistvo, pokazuju prvi rezultati službene istrage koje su objavili ruski mediji.

Reign begins on 31 Dec 1999. Acting President Vladimir Putin receiving the “nuclear briefcase” for controlling Russia's nuclear forces. Nuclear briefcase. The diplomat's briefcase contains a panel of a portable control system for Russia's nuclear arsenal. pic.twitter.com/nuP3XzNGtk

Kada ga je brat pronašao, Vadim Zimin je ležao u lokvi krvi s prostrelnom ranom na glavi, a u blizini mesta zločina pronađen je i pištolj modela Izh 79-9TM, kojim je ranjen.

Njegov brat je pozvao hitnu, a Zimin je preživeo i prebačen je na intenzivnu negu u teškom stanju.

U vreme napada njegova supruga, medicinska radnica, bila je daleko od kuće i lečila ranjenike koji su stradali u ratu u Ukrajini.

Čuvar “nuklearne aktovke”



Zimin je u decembru 2021. priveden pod sumnjom da je uzimao mito od preduzetnika u iznosu od 10 odsto svakog posla sklopljenog na temelju državnog ugovora. Razrešen je dužnosti u Središnjoj carinskoj upravi i stavljen u kućni pritvor tokom istrage.

