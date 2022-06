'Ovo je istorijski trenutak' - Zelenski se oglasio nakon odluke EU (FOTO)

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozdravio je danas potez Evropske unije da prihvati njegovu zemlju za kandidata za članstvo i nazvao to jedinstvenim i istorijskim trenutkom u odnosima sa blokom.

– Budućnost Ukrajine je u EU – napisao je on na Tviteru, preneo je Rojters.

Lideri EU 27 na samitu u Briselu nakon višečasovne debate odlučili su da podrže preporuke Evropske komisije za dodeljivanje kandidatskog satatusa Ukrajini i Moldaviji, objavio je predsednik Evropskog saveta, Šarl Mišel na Tviteru.

– U pitanju je istorijski trenutak. Ovo je ključni korak na vašem putu ka EU. Čestitam Volodomiru Zelenskom i Maii Sandu kao i narodu Ukrajine i Moldavije. Imamo zajedničku budućost – pourčio je Mišel.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn