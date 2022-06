3 BAZENA, VODOPAD, HELIODROM I 6 SPAVAĆIH SOBA: Pogledajte luks vikendicu koju povezuju s Putinom - DA SE SMRZNEŠ! (FOTO+VIDEO)

U njoj se navodno nalaze bidei koji koštaju po 10.000 evra, i tuševi koji su plaćeni 4.300 evra svaki. U dači su podovi od luksuznog mermera, vrednog više od 100.000 evra, a tu je i unutrašnji bazen sa dekorativnim vodopadom koji se sliva sa prvog sprata.

Nije se štedelo. A to je, prema procurelim mejlovima, samo „baštenska kuća“, piše Guardian.

Pre šest godina, ruski televizijski kanal Dožd je izveštavao o objektu, koji su arhitekte skromno nazvali - ribarska koliba. Objekat je smešten duboko u šumi regiona Karelija na severu Rusije, a mnogi lokalci su ga nazivali Putinova dača, odnosno vikendica.

I dok analiza britanske vlade pokazuje da je Putin zvanično prijavio samo da ima mali stan u Sankt Peterburgu, dva automobila iz sovjetske ere iz 50-ih, prikolicu i malu garažu, kao i predsedničku platu od oko 105.000 evra godišnje, Dožd je objavio da je ribarska koliba mesto gde Putin "beži" od stresa u Kremlju.

Reč je o dve kuće. Jedna ima krov sa travom i heliodrom, sa futurističkim drvenim i staklenim detaljima. "Koliba" je unutra opremljena sa bež sofama i zelenim foteljicama.

Danas, međutim, zahvaljujući curenju hiljada mejlova koje su poslale dve građevinske kompanije, do kojih su došli Projekt za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCCRP) i novinski sajt na ruskom jeziku Meduza, pojavila se "spektakularnija slika" kompleksa luksuznih nekretnina koje se razvijaju oko Ribarske kolibe.

Nacrti i projekti dizajna enterijera otkrivaju kako izgleda obližnja "baštenska kuća" sa šest spavaćih soba, čija izgradnja je počela 2021. godine, a u njoj ima i detalja od poludragog kamenja kao što je lapis lazuli, tamnoplavi kamen za koji se kaže da pruža lekovita svojstva, i labradorit, svetleći kristal u koji se neki zaklinju da ublažava anksioznost i stres. Prema dokumentima sadržanim u procurelim imejlovima, na projektu je bila angažovana poznata ruska agencija za dizajn enterijera, FullHouseDesign. Vlasnica kompanije rekla je OCCRP-u da se ne seća "bilo kakve umešanosti", ali se protivila ideji da su mermerni podovi ekstravagantni.

- Ukoliko pogledate naš sajt videćete da ima mnogo projekata gde smo koristili mermer za podove, kao što bi to činila i svaka druga ugleda arhitektonska kuća - rekla je vlasnica kompanije, odbijajući da komentariše koliko je koštala izgradnja.

Na okolnom zemljištu postoji druga nova zgrada koja je u ruskom zemljišnom registru 2018. godine opisana kao štala. To je, u stvari, prema informacijama, moderna dvospratna zgrada koja je izgleda namenjena kao prostor za zabavu, sa trpezarijom od 200 i više kvadratnih metara. Stakleni zid deli veliku trpezariju od profesionalne kuhinje u kojoj imaju profesionalne rerne, grilovi, i sušara.

Takođe, postoji pivara opremljena opremom iz Austrije vrednom 345.000 evra koja može da proizvede 47 litara piva dnevno i čajna soba sa pogledom na jezero Ladoga na drugom spratu. Prošle godine počelo se sa izgradnjom i dvospratnice u kojoj takođe postoje specijalne kuhinje, kao i prostor za skladištenje ribe, mesa i povrća. Ima četiri "skromne" spavaće sobe, sa krevetima na rasklapanje, koje se mogu koristiti za smeštaj osoblja. U blizini postoji i farma goveda, gde se goveda uzgajaju za proizvodnju kobe govedine, rekao je lokalni izvor.

Podaci navodno pokazuju i da "štala" ima dva manja bazena, a od nje puteljak vodi do prirodnog vodopada na jezeru Ladoga. Tu je smeštena i sjenica, da se možete skloniti sa sunca. Nekada je taj vodopad bio popularna turistička atrakcija, ali danas mu je nemoguće prići. Procenjuje se da građevinski radovi premašuju cifru od 2,9 miliona evra.

