Najmanje 40 ruskih vojnika povređeno je nakon što je ukrajinska koza svojim "haotičnim kretanjem" aktivirala mine koje su, navodno, postavljali oko bolnice u Zaporožju.

Kako piše britanski Telegraf, vojnici su postavljali mine koje je aktivirala koza koja je pobegla sa farme u selu Kinski Rozdori.

Rusi su, navodno, zakačili granate oko ivice lokalne bolnice i postavili zamku kao "kružnu odbranu“, saopštila je glavna obaveštajna uprava Ukrajine.

Ali ubrzo nakon što je zamka postavljena, koza je odlutala prema tom području, izazvavši lančanu reakciju u kojoj je ranjeno više desetina vojnika.

