GRANATIRAN KIJEV?! Nekoliko eksplozija odjeknulo u prestonici, Kličko POZVAO NA EVAKUACIJU

Za sada nema informacija o uzrocima eksplozije ili žrtvama.

"Ekipe Hitne pomoći i spasioci su upućeni na lice mesta. Detaljnije informacije - kasnije", naveo je Kličko na Telegramu. "Stanovnici se spasavaju i evakuišu iz dve zgrade".

Istorijski okrug, jedan od centralnih u Kijevu, dom je niza univerziteta, restorana i umetničkih galerija, prenosi Gardijan.

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK