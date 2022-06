SJEDINJENE DRŽAVE SVE BLIŽE GRAĐANSKOM RATU? Pitanje nije da li će biti sukoba već ko će u njemu pobediti

Za desnicu, curenje nacrta memoranduma prošlog meseca otkrilo je raspad dvostranačja i zajedničke svrhe unutar institucije. Za levicu je demonstriralu volju sumnjivo odabranih republikanskih sudija da ponište uspostavljena prava koja imaju negde blizu 70% do 80% političke podrške.

Ubrzavanje političkog nasilja, poput napada u Bafalu, sve više briše granicu između mejnstrim političkog konzervativnog pokreta i potpunog ubilačkog ludila. Više nije pitanje da li će doći do građanskog sukoba u SAD.

Pitanje je kako će se strane podeliti, koje su njihove prednosti i mane i kako će te prednosti i mane odrediti ishod, piše Gardijan posle odluke Vrhovnog suda SAD da obori istorijsku presudu kojom je ženama bilo garantovano pravo na bezbedan abortus i sada tu odluku prebaci u ruke pojedinačnih država.

Desnica zamišlja građanski rat, javno, barem od Obamine administracije. Još 2016. godine, kada je izgledalo da će Hilari Klinton pobediti na izborima, guverner Kentakija Met Bevin opisao je tu mogućnost apokaliptičnim rečima: "Čime se zalivaju koreni drveta slobode? Krvlju. Čijom? Tirana, naravno. Čijom još? Patriota. Čija će se krv proliti? Možda je to od onih u ovoj prostoriji. Možda je to krv naše dece i unuka“, rekao je on pristalicama.

