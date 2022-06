NESREĆA U SAD: Iz prevrnutog voza izvlače povređene putnike, od kamiona ostali točkovi!

Voz koji je saobraćao iz Los Anđelesa za Čikago, sudario se sa kamionom i sleteo je iz šina u Mendonu nešto posle 13 časova po lokalnom vremenu.

#BREAKING : Reports of multiple fatalities after an Amtrak train carrying 243 passengers derailed near Mendon, Missouri after hitting a truck. Reports of multiple injured. 🎥 - Rob Nightingale via @KAKEnews pic.twitter.com/SfGqx4ivAD

Saopšteno je da u nesreći ima i povređenih, ali tačan broj još uvek nije poznat, piše Daily Mail.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto