HOROR U TEKSASU: U prikolici kamiona pronađena 'hrpa tela', najmanje 46 mrtvih (FOTO+VIDEO)

"Pacijenti koje smo videli bili su vreli na dodir“, rekao je šef gradske vatrogasne službe Čarls Hud novinarima na konferenciji za novinare u ponedeljak uveče.

Istražitelji su uspeli da uđu u trag trojici osumnjičenih i uhapse ih, iako se za sada ne zna da li je i vozač kamionima među privedena.

Nekoliko sati nakon što je temperatura u gradu porasla na 40 stepeni, 18-točkaš je pronađen pored niza železničkih šina i skladišta za spasavanje u osamljenoj oblasti zvanoj Kintana Road, preneli su lokalni mediji.

Otkriće je izazvalo masovnu reakciju policije i potragu za migrantima u obližnjoj šumovitoj oblasti.

Šest osoba, uključujući četvoro maloletnika, prebačeno je u lokalne bolnice. Među stradalima nije bilo dece, rekli su zvaničnici na konferenciji za novinare.

Zvaničnici su rekli da su vrata kamiona bila delimično otvorena kada su vlasti stigle na lice mesta. Jedna osoba je pronađena mrtva ispred kamiona. Ostali su bili unutra, a mnogi od onih koji su još uvek imali simptome toplotnog udara i toplotne iscrpljenosti, nisu mogli da pobegnu.

"Ne bi trebalo da otvorimokamion i vidimo hrpe tela unutra. Niko od nas ne dolazi na posao zamišljajući to", rekao je Hud.

Nije bilo naznaka da je grupa imala pristup vodi, objasnio je Hud, a rashladna jedinica u kutiji kamiona je bila isključena.

On je rekao da se vlasti, međutim, "nadaju" da će hospitalizovani preživeti.

Marselo Ebrard, ministar inostranih poslova Meksika, rekao je u izjavi objavljenoj na Tviteru da su se žrtve navodno ugušile u trejleru. On je izrazio saučešće njihovim porodicama, dodajući da je meksički generalni konzul na putu ka tom području.

U roku od nekoliko sati nakon otkrića kamiona, guverner Teksasa Greg Abot je iskoristio tragediju da bi stekao političke poene, piše Dejli bist. "Ove smrti su Bajdenova krivica“, napisao je na Tviteru. "One su rezultat njegove smrtonosne politike otvorenih granica. Oni pokazuju smrtonosne posledice njegovog odbijanja da sprovede zakon”.

U međuvremenu, guvernerov plan obezbeđivanja granice vredan 3 milijarde dolara naširoko je kritikovan zbog toga što nije ispunio očekivanja. Takođe je izazvao žestoke kritike zbog pritužbi na "teret“ obrazovanja dece migranata bez dokumenata u Teksasu.

Kandidat demokrata za guvernera Beto O'Rurk je otkriće leševa u kamionu nazvao je "razornim".

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas. These deaths are on Biden. They are a result of his deadly open border policies. They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

"Potrebna nam je hitna akcija — rasturiti krugove krijumčarenja ljudi i zameniti ih proširenim putevima za legalnu migraciju koji odražavaju naše vrednosti i zadovoljavaju potrebe naše zemlje“, napisao je on.

Tragično otkriće najveći je slučaj smrti migranata u San Antoniju u istoriji grada, rekao je šef policije Vilijam Mekmanus.

To je takođe jedna od najmračnijih epizoda ilegalne migracije poslednjih meseci. 2021. je bila godina puna sličnih incidenata. U decembru je 55 osoba stradalo nakon što je traktorska prikolica sa 200 ljudi udarila u pešački most u Meksiku i prevrnula se.

Nekoliko meseci pre toga, u aprilu, kombi sa 29 migranata sudario se na udaljenom delu teksaškog autoputa, pri čemu je poginulo 10. U martu je 13 migranata poginulo u terencu u kome je bilo 25 migranata kada je kamion poluprikolice udario u njega istočno od San Dijega.

This is devastating. Our thoughts go out to the families of those who lost their lives in San Antonio today.



We need urgent action — dismantle human smuggling rings and replace them with expanded avenues for legal migration that reflect our values and meet our country’s needs. https://t.co/FVDBGFm9Oh