Zelenski razgovarao sa Stoltenbergom uoči NATO samita

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je u telefonskom razgovoru generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu poručio da su njegovoj zemlji potrebni raketni odbrambeni sistemi da spreči ruske napade.

- Imao sam telefonski razgovor sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom. Usaglašeni su stavovi uoči NATO samita u Madridu - objavio je na Tviteru Zelenski.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Coordinated positions on the eve of the #NATOSummit in Madrid. Stressed the importance of a powerful missile defense system for Ukraine to prevent Russian terrorist attacks. #StopRussia