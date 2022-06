Ruska državna svemirska agencija Roskosmos, kojom upravlja Dimitri Rogozin uputila je specijalnu čestitku članicama NATO pakta povodom samita alijanse u Matridu koji se održava od 28. do 30 juna.

Naime, Roskosmos je objavio satelitiske slike Madrida, Vašingtona, Pentagona i Bele kuće, Londona, Pariza, Berlina, Brisela uz koordinate tačnih lokacija i poruku:

- Samit NATO-a počinje danas u Madridu, gde će zapadne zemlje Rusiju proglasiti svojim najvećim neprijateljem.

Dok će se predstavnici 30 zemalja alijanse, kao i partneri i kandidati, baviti strateškim konceptom do 2030. godine, Roskosmos objavljuje satelitske fotografije mesta održavanja samita i samih „centra odlučivanja“ koji podržavaju ukrajinske nacionaliste.

Istovremeno dajemo koordinate objekata. Dakle, za svaki slučaj: SAD 38.897542, -77.036505- Bela kuća, Pentagon 38.870960, -77.055935, London 51.503049, -0.127727, Pariz 48.870433, 2.316842, Berlin 52.519903, 13.368921, Brisel 50.879986, 4.425771 - navode iz Roskosmosa.

⚠️⚠️⚠️Satellite pics released by "Roscosmos" (Rus Space agency) on the eve of the Nato summit in Madrid Spain⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/jIVhY7RYT3