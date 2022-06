Novinar i dugogodišnji urednik "Bazara" Milan Nikolić je, gostujući na TV Vesti u emisiji voditelja Nemanje Velikića istakao da društvene mreže u velikoj meri utiču na današnjicu, kako po pitanju sveta estrade, tako i političara.

Podsetimo, britanski premijer Boris Džonson smatra da ruski predsednik Vladimir Putin ne bi napao Ukrajinu da je ženskog pola. „Da je Putin žena, što očigledno nije, ali da jeste, mislim da ne bi ušao u ovaj ludi, mačo rat i nasilje, kao što je to uradio”, smatra Džonson.

On je za nemačku televiziju ZDF nakon samita G7 u Nemačkoj naveo da je ono što Putin radi u Ukrajini „savršen primer toksične muškosti”, preneo je Tanjug. Britanski premijer dodao je da se zalaže za veće učešće žena na pozicijama u vlasti.

- Svako ko ima internet i utičnicu za isti, ima svoju publiku. Da biste se dopali masama, morate da budete jasni i razumljivi svima - priča Nikolić.

Kako je rekao, još od Ilijade, svi znamo da je Ahilej bio mačo muškarac, a znamo, kako kaže, šta je sve radio iz ponosa.

- Džonson je studirao klasične nauke, i znamo kakvu on psihološku pozadinu ima. Mačizam je svojevrsni kult, kult tela i muške snage, a on je sam po sebi razmetljiv jer nema puno vrednosti dok nije primećen, dok alfa mužijak ima vrline, on štiti slabije, a sve to znači briga o drugima i samokontrola - dodao je Nikolić.

Govoreći o fotografijama kakve ruski predsednik objavljuje na društvenim mrežama, Nikolić kaže da "muškarci nikada ne odrastu" i da je Putin pravi dokaz.

- On leti, pliva, bori se sa medvedom... On je to, to je njegov put plasiranja, i to voli njegova publika. Ne postoji sport kojim on ne vlada, i ljudi su ga upamtili na takav način - priča Nikolić.

Autor: