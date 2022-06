MASOVNA TUČA NA KRUZERU! 60 putnika se sat vremena tuklo na 5 spratova broda, sve ZBOG TROJKE i ljubomore! EPSKA MAKLJAŽA (VIDEO)

Turistički agent koji je bio svedok okršaja rekao je za Foks njuz da je tuča počela zbog tri ljubomorna putnika koji su se međusobno optuživali za prevaru i onda prerasla u sukob većih razmera.

Iako je prvobitni sukob bilo između dvoje putnika koji su se posvaćali u noćnom klubu kruzera "Karnevalska magija", situacija je brzo izmakla kontroli sa sve više i više ljudi koji su se pridruživali svađi.

last nights festivities on my carnival cruise 🥳🛳 pic.twitter.com/uehhfmCfaC