DOŽIVOTNA ROBIJA ZA POKOLJ U PARIZU: Sud izrekao kazne pomagačima za atentate u glavnom gradu Francuske

Prvooptuženi u seriji islamističkih atentata koji su zavili u crno Pariz i pariski region 13. novembra 2015, Salah Abdeslam, osuđen je u sredu uveče na doživotnu robiju, a pomilovanje će moći da zatraži tek posle trideset godina iza rešetaka.

Najniža kazna za dvadesetoro optuženih kreće od godinu dana zatvora, uz četiri godine uslovno.

Na optuženičkoj klupi našlo se 14 optuženih za pomaganje teroristima. Jedini među njima koji je direktno učestvovao u napadima, i preživeo, bio je Abdeslam. Od ostalih optuženih, pretpostavlja se da su petorica poginula u međuvremenu u Siriji, dok se jedan nalazi u zatvoru u Turskoj.

Optuženima je stavljeno na teret da su pružali logistiku teroristima, pomagali im u smeštaju ili ih prevozili posle atentata. Istovremeno, petorici je zabranjen boravak na teritoriji Francuske, posle odsluženja kazne.

Abdeslamu nije pomoglo to što je sve vreme isticao da nikoga nije ubio. On nije aktivirao eksplozivni pojas. Sam je rekao da je odustao, dok je sud utvrdio da je eksplozivni sistem otkazao. Uz to, Salah Abdeslam je ispred Stadiona Francuske dovezao trojicu "živih bombi" koji su napravili pokolj. Među teško povređenima tom prilikom bilo je i srpskih državljana, koji su prodavali rekvizite ispred stadiona.

Uz Abdeslama, na doživotnu robiju osuđena su i petorica za koju se smatra da su poginuli u Siriji. Izrečene su četiri kazne od 30 godina, jedna od 22, dve od 18, jedna od 10, dve od osam, jedna od četiri i jedna od dve godine zatvora. Jedan optuženi je dobio pet godina, od kojih tri uslovno, a najblaže osuđeni godinu dana zatvora i tri uslovno. On je kažnjen zato što je, ne znajući koga vozi, jednog od logističara odvezao do aerodroma.

Kaznu od dve godine zatvora dobio je osuđeni koji im je dostavio lažna dokumenta, a ispostavilo se da nije poznavao nikoga od njih.

ISTORIJSKI

Istorijski proces trajao je deset meseci, tokom kojih je potresna svedočanstva iznelo oko 400 svedoka tragičnih događaja koji su odneli 131 život u sali "Bataklan", oko Stadiona Francuske i u pariskim kafićima.

Autor: