PRETI MU SMRTNA KAZNA: Da li je ovaj čovek kriv za smrt 53 osobe u kamionu smrti? (FOTO)

Dvadesetosmogodišnji muškarac iz Teksasa optužen da je organizovao užasnu operaciju krijumčarenja ljudi u Teksasu u kojoj su ove nedelje ubijena 53 migranta. U međuvremenu su mediji objavili nove detalje ovog zločina u kom tvrde da je on slao veliki broj poruka vozaču kada je video da je skrenuo sa puta, a kasnije je jednom bliskom saradniku ispričao da nije znao da se klima-uređaj pokvario, saopštila je policija.

Ukoliko se dokaže da je Kristijan Martinez (28) kriv preti im doživotna robija, a moguće i smrtna kazna, saopštili su američki zvaničnici.

U pritužbi je objavljena njegova prepiska sa 45- godišnjim Homerom Zamoranom, vozačem kamiona smrti. On je vozaču prvu poruku poslao u ponedeljak u 12.17 po lokalnom vremenu sa fotografijom mesta na koje treba da odu, a vozač mu je dva minuta kasnije odgovorio: "Idem na to mesto".

Nakon 30 minuta, kaže se u žalbi, Martinez je odgovorio tako što je u poruci poslao adresu Zamoranu, ali mu on na to nije odgovorio. Organizator je zbog toga postao izbezumljen i nastavio je da šalje poruke vozaču, ali mu on ponovo nije odgovarao.

- "Gde si brate", "Zovi me brate", a poslednju poruku napisao mu je u 18.17 - piše u izveštaju.

Snimci sigurnosnih kamera pokazuju trenutak kada je kamion prešao granični prelaz u Laredu u ponedeljak pre nego što su se, kako se veruje, migranti ukrcali u prikolicu.

- Migranti su već bili na američkom tlu - saopštili su zvaničnici.

Kamion su snimile još dve kamere u Teksasu, kako je išao dalje od granice.

Veruje se da su migranti prešli granicu u manjim grupama, a da su potom smešteni u "sigurnu kuću" na području Teksasa, pre nego što su ubačeni u kamion kako bi nastavili put dalje ka unutrašnjosti SAD.

Vlasti kažu da je Zamorano, iz nepoznatih razloga, zatim napustio kamion pored železničke pruge u San Antoniju negde oko 18 časova u ponedeljak. Ljudi u blizini su čuli vriske preživelih i pozvali hitnu.

Kada je policija San Antonija reagovala, u prikolici kamiona su pronašli veliki broj tela, koja su bila vruća na dodir.

- Ovde ima previše tela - rekao je jedan policajac preko radija, preneo je San Antonio Express-Nexs.

U žalbi se navodi da je Zamorano, koji je pronađen u obližnjoj šumi, pokušao da se pretvara da je i on žrtva. Međutim, oni koji su prvi došli na teren nisu u tu priču poverovali i odveli su ga u pritvor dok su preživele iz kamiona odvezli u lokalne bolnice.

Zamorano se suočava sa istom optužbom i potencijalnom kaznom kao i Martinez zbog svoje uloge u onome što mnogi smatraju za najsmrtonosniji incident sa krijumčarenjem ljudi u istoriji SAD.

Na Martinezovom Fejsbuk profilu piše da je radio u lancu marketa "Volmart", dok na Zamoranovom profilu piše da je samac i iz Braunsvila u Teksasu, gradu koji se nalazi na granici između SAD i Meksika.

Podsetimo, tela 53 ljudi, za koje se veruje da su migranti koji su pokušali da uđu u Sjedinjene Američke Države iz Meksika, pronađena su u napuštenoj prikolici u blizini San Antonija u ponedeljak.

Mediji su preneli da je među žrtvama 27 ljudi Meksika, 14 iz Hondurasa, sedmoro iz Gvatemale i dvoje iz El Salvadora.

Preminulo je 13 žena i 40 muškaraca.

