'AJKULA UBICA PROŠLA PORED MENE' Očevidac opisao momente pre užasa u Hurgadi: Vikao sam da upozorim kupače, ali NIKO MI NIJE VEROVAO

U egipatskom letovalištu Hurgada, ajkula je napala Britanku koja je kasnije od zadobijenih povreda i preminula.

Sve je to snimljeno na videu koji je kružio društvenim mrežama, a sada se pojavio još jedan očevidac tragedije.

Robin Talman je tvitovao kako je ajkulu ubicu video 15 minuta pre napada don je ronio. Po njegovim rečima radilo se o velikj beloj ili bik ajkuli, mada je moguće da se radi o mako ajkuli.

i was there. i saw the shark 15 minutes before the attack underwater while snorkeling.

im not sure but i think it was a bull shark or even a great white shark. his eyes looked very terifing.



the staff didnt belief us when we told them, its sad. now the beach is closed 3 days.