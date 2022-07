NOVI HOROR U AMERICI: U JEZERU PRONAĐENA TELA TRI DETETA I NJIHOVE MAJKE! Veruje se da su namerno udavljeni

Tela tri deteta i žene za koju se veruje da im je majka pronađena su u jezeru u američkoj državi Minesota.

Juče je najpre javljeno da su u jezeru pronađena tela dvoje od troje dece, koja su zajedno sa svojom majkom nestala prethodnog dana, prenosi AP.

Children pulled from lake as officials fear triple homicide https://t.co/luM4xhygJS

Vlasti veruju da su deca namerno utopljena, prenosi američka agencija.

Niko od nastradalih i onih za kojima se traga nije imenovan, navodi AP.

Bodies of 2 of 3 missing kids found in Minnesota lake https://t.co/N0Y2w9vIrU pic.twitter.com/1wY5aiOHDJ