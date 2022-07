TRESE SE TLO, SNAŽNE EKSPLOZIJE ODJEKUJU RUSKIM GRADOM! Ukrajinci raketama napali Belgorod: Zgrade se ruše, TELA LEŽE PO ULICAMA (VIDEO)

Najmanje tri osobe su poginule, a nekoliko je povređeno u seriji eksplozija u ruskom gradu Belgorodu, u blizini granice sa Ukrajinom, javio je na Telegramu guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov, piše BBC.

Najmanje 11 stambenih objekata i oko 40 porodičnih kuća je teško oštećeno, dodao je Gladkov, koji nije precizirao uzrok eksplozije, ali je naveo da je tokom noći aktivirana protivvazdušna i protivraketna odbrana.

Tonight UAF as a revenge for losing Lisichansk hit Belgorod,tried to hit Kursk,hit Melitopol



But there is a problem for UAF

‼️💥Aviation has taken to the air,Iskanders are flying to targets,the Russian Army is launching a missile strike after that,there is air alert in Ukraine pic.twitter.com/Nsojz4dAuO