HOROR U KOPENHAGENU! Napadač puca na ljude u tržnom centru, oni beže i VRIŠTE (VIDEO)

Policija preko Tvitera poziva ljude u tržnom centru da ostanu unutra i sačekaju policajce. Svi ostali bi trebalo da se drže dalje od Field-a, rekli su.

Pozivaju svedoke koji znaju više o pucnjavi da im se jave. Na Tviteru kažu da će dati više detalja čim budu imali više informacija o trenutnoj situaciji. Tržnim centrom, prema nepotvrđenim informacijama, navodno šeta napadač sa oružjem.

#BREAKING : Police responding to reported shooting incident at shopping centre in Copenhagen, Denmark

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz samog centra na kome su prikazani haotični momenti u trenutku pucnjave, a čuju se i vriskovi.



Objavljen je i video snimak ljudi koji u strahu trče ulicama u blizini Fildovog tržnog centra u Kopehagenu.

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June - #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9