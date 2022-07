'MISLILI SMO DA DOLAZI AVION' Jezivo svedočenje žene koja je snimila smrtonosnu lavinu u Italiji (VIDEO)

Još osam osoba je povređeno nakon što se glečer srušio na planinu Marmoladu na severu Italije, a pet helikoptera i nekoliko spasilačkih timova sa psima tragaju za drugim ljudima pod snegom.

Do klizišta je došlo na alpskom vrhu zvanom Marmolada, koji je visok nešto više od 3300 metara. "Nažalost, pet osoba je pronađeno mrtvih", rekla je portparolka hitne pomoći Mišel Kanova novinskoj agenciji AFP, dodajući da broj povređenih "ostaje privremeni broj".

