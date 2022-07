HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Ruski kosmonauti slave u svemiru zauzimanje Luganska (FOTO)

Roskosmos, ruska svemirska agencija, opisala je zauzimanje oblasti Luganska kao "dan oslobođenja" za proslavu i na Zemlji i u svemiru, preneo je Rojters.

Agencija je objavila slike kosmonauta Olega Artemjeva, Denisa Matvejeva i Sergeja Korsakova kako se osmehuju dok drže zastave samoproglašene Luganske Narodne Republike i Donjecke Narodne Republike.

"Ovo je dugo očekivani dan na koji su stanovnici okupiranih oblasti Luganske oblasti čekali osam godina", napisao je Roskosmos na Telegramu.

"Uvereni smo da će 3. jul 2022. zauvek ostati u istoriji (Luganske Narodne) Republike", istakli su oni.

Rusija je saopštila juče da su ruske i snage LNR stavile pod punu kontrolu region Luganska nakon što su zauzele njen poslednji veliki grad, Lisičansk.

Ukrajina, koja je obećala da će povratiti izgubljenu teritoriju, saopštila je da su se njene trupe povukle sa poslednjeg preostalog bastiona u regionu kako bi spasile živote svojih vojnika.

Kijev je rekao da će se njegove trupe pregrupisati kako bi pokrenule kontraofanzivu uz pomoć zapadnog oružja dugog dometa.

roscosmos is a part of russia's genocidal war on Ukraine. Here's them praising the occupation of Ukrainian territories and celebrating war on ISS. When will @NASA stop giving them legitimacy and platform to spread their propaganda on international stage?#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/OQLHh0zblb