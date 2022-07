ONA JE PREŽIVELA NAPAD AJKULE: Mlada Amerikanka (17) završila u bolnici! Spasio je potez koja je videla u emisiji o životinjama (FOTO)

Tinejdžerka Adison Betia koja je na sreću preživela napad ajkule na plaži u Floridi, kaže da joj je prvi instinkt govorio da treba da šutne predatora u nos.

Napad se dogodio na Keaton plaži na severozapadu Floride u četvrtak. Tinejdžerka je bila blizu obale kada ju je odjednom u vodi napala ajkula, piše "Telegraf".

- Jedino čega s esećam je da mi se nešto zakačilo za nogu i osetila sam da nešto nije u redu. A kada sam pogledala videla sam da je u pitanju velika stara ajkule. Onda sam se setila da sam na gledala "Animal Planetu" gledala emisjiu u kojoj su spomenuli da ajkulu treba udariti u nos ili tako nešto. Ali nisam mogla da mu priđem do nosa - rekla je ona iz svog bolničkog kreveta u izjavi za jutarnji program "Dobro jutro Ameriko".

Addison Bethea, 17, of Perry, Fla., is recovering at Tallahassee Memorial HealthCare following a shark attack on Thursday, June 30, off the coast of Keaton Beach. To read the full news release, visit https://t.co/DipImkUubn pic.twitter.com/sRjFqsaU8z