NAPADAČ PUCAO SA KROVA ZGRADE, LJUDI PADALI PO ULICI: Jedan mrtav, nekoliko ranjeno! (VIDEO)

Jedna osoba je mrtva, a njih nekoliko je ranjeno na ruti parade u severnom predgrađu Hajlend Parka, kada je nepoznati napadač najvertovatnije sa krova jedne od zgrada otvorio nasumičnu vatru po prolaznicima.

Napad se prema izveštajima medija dogodio u blizini Centralne avenije i Druge ulice.

Picture taken by reporter on scene shows at least 3 dead bodies in the background pic.twitter.com/btTgbtj6Ay — Leo Soto (@LivitUpLeo) 04. јул 2022.

Napad je usledio 10 minuta pošto je krenula parada kada su se začili hici, a ljudi počeli da padaju po ulici, dok je većina krenula da beži.

Just arrived in Highland Park. Emergency crews bringing some of the injured here after a shooting at the Highland Park 4th of July parade. This man told me a bullet graced his foot. @nbcchicago pic.twitter.com/a2BZjOpXye — Sandra Torres (@SandraTorresNBC) 04. јул 2022.

Novinar Čikakgo Sandej Tajmsa video je okrvavljena tela.

Svedoci opisuju da su čuli više hitaca, dok je policija govorila svima da nije bezbedno da budu na ulici. Dok su bežali sa putanje parade, učesnici parade ostavljali su za sobom stolice, kolica za bebe i ćebad dok su tražili zaklon, ne znajući šta se dogodilo.

Highland Park Shooting:

- At least 1 dead, multiple injured, after shooting during a 4th of July parade Highland Park, Illinois

- Shooter is at large (via WGN)

- Witnesses say shooter was on a roof of a store when shooting occurred (via WGN)



pic.twitter.com/vZRZgwpY9a — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 04. јул 2022.

Zvaničnici Hajlend parka zamolili su stanovnike da izbegavaju centar grada dok je policija reagovala „na incident“.

Napadač još nije uhvaćen.