'DAVIO ME JE, OSETILA SAM KRV U GRKLJANU, A ONDA JE KRENUO DA MI KOPA OČI': Horor ispovest medicinske sestre, evo kako se spasila

Medicinsku sestru prebio je njen partner nakon ćerkinog rođendana.

Medicinska sestra Fej Metjuz progovorila je o nasilju koje je preživela samo nekoliko sati pre Nove godine, kada je rođendan njene ćerke. Nju je tada prebio njen momak Bendžamin Ramfit koga je znala od detinjstva, a sa kojim je u vezi bila od 2017. godine.

Fej je rekla je da je na početku veze Bendžamin znao da bude "previše intenzivan", ali da je generalno njihov odnos bio "dobar". "Napad se desio iznenada, iz vedra neba, samo nekoliko minuta nakon Nove godine. Mislila sam da će me ubiti", rekla je ona.

Prema njenim rečima novogodišnju noć proveli su zajedno zabavljajući se u parku za decu kako bi proslavili rođendan Fejine sedmogodišnje ćerke i radovali se što će to veče provesti sami dok su deca otišla kod prijatelja. Međutim, noć je postala nasilna kada se "uznemiren" Ramfit pojavio iz toaleta i rekao joj: "Ako se rastanemo, vrlo brzo ćeš upoznati nekog drugog, znam to". Fej je rekla da je pokušala da ga umiri, ali joj je on rekao "Želim ti smrt" pre nego što je krenuo u napad.

"Stavio je ruke oko mog vrata i počeo da se steže sve jače i jače. Nisam mogla da dišem. Gušila sam se i osetila sam ukus krvi. Povukao me je na zemlju i udarao me iznova i iznova u lice. Mislila sam da će me ubiti", kaže ova žena i dodaje:

Udario me je deset puta i molila sam ga da prestane. Molila sam ga da mi dozvoli da ponovo vidim svoju decu. Zastao je na trenutak, a ja sam iskoristila priliku da izađem u dvorište. Vrištala sam za pomoć. On je krenuo za mnom i ponovo me napao, gurajući mi palčeve u oči i kopajući. Bol je bio užasan.

Prema njenim rečima, Bendžamin je na trenutak stao i pozvao majku sa kojom je malo pričao i potom nastavio da je muči. Njegova majka ga je potom još jednom pozvala, što on nije video, ali je Fej uspela da se javi i ostavi uključen poziv kako bi njegova majka čula nasilje. Nakon onoga što je čula Bendžaminova majka pozvala je policiju koja ga je ubrzo uhapsila Bendžamina i spasila Fej od daljeg zlostavljanja.

Fej je odmah prebačena u bolnicu gde je otkriveno da joj je momak razbio očnu duplju.

"Osećala sam se potpuno skrhano, na dnu. Nisam mogla da vozim dve nedelje, nisam imala osećaj na jednoj strani lica. Bilo je užasno", kaže ona.

Njen dečko je zbog nasilja osuđen na dve godine i deset meseci zatvora nakon što se izjasnio krivim za ranjavanje sa namerom, a Fej je sada odlučila da ispriča svoju priču u nadi da će tako pomoći drugim ženama.

"Osećam se razočarano zbog presude. Sada gledam u budućnost. Moj savet drugim ženama bi bio da provere čoveka sa kojim izlaze. Uverite se da je bezbedan. Brza pretraga na 'Guglu' mogla bi vam spasiti život", rekla je ona, prenosi "The Sun".