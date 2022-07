HOROR NA AUTOBUSKOJ STANICI! Piroman u cik zore kupio benzin, pa ZAPALIO prvog čoveka na kojeg je našao (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ azcentral.com and The Arizona Republic | |

Šokantan video pokazuje kako je muškarac poliven benzinom i zapaljen ispred prodavnice u Arizoni.

Policija je u nedelju ujutro zatekla muškarca potpouno u plamenu, dok si prolaznici pokušavali da ugae plamen.

Nakon razgovora sa svedocima, policajci su saznali da je osumnjičeni, Lučiano Simons, ušao u radnju nekoliko trenutaka pre incidenta i kupio benzin. Policija kaže da je Simons navodno napunio fkašu benzinom, a zatim otišao do obližnje autobuske stanice. Svedok koji je bio na autobuskoj stanici sa Simonsom i Angererom rekao je da je Simons polio Angerera benzinom, a zatim ga zapalio, prenose američki mediji.

Snimak kamere pokazuje trenutke Angerer i svedok trče prema obližnjoj radnji dok svedok pokušava da ugasi vatru.

Otprilike 30 minuta nakon incidenta, policajac je uočio Simonsa preko puta i identifikovao ga policajcima kao čoveka koji je kupio benzin neposredno pre nego što je Angerer zapaljen. Istražitelji su na autobuskoj stanici pronašli flašu koja je jako mirisala na benzin i pronašli pumpu gde je službenik video da Simons je puni benzinom u vrednosti od 1 dolara. Detektivi su pregledali snimak nadzora, navodeći da je u skladu sa izjavama koje je dao službenik.

Tokom intervjua sa Simonsom, priznao je detektivima da je kupio malu količinu benzina. Simonsu je prikazana slika osobe unutar kruga K samo nekoliko trenutaka pre nego što je Angerer zapaljen. On je potvrdio da je on čovek primećen na snimku prodavnice, ali je negirao da je on osoba koja je zapalila Angerera. Simons je uhapšen i suočava se sa teškom optužbom za napad koji je rezultirao teškim fizičkim povredama. Policija kaže da nije poznato da li će Angerer preživeti povrede.