ISPLIVALA STRAŠNA FOTOGRAFIJA! UBICA MU SVE VREME BIO IZA LEĐA: Odjednom se začula vriska, pao je na zemlju sav u krvi (UZNEMIRUJUĆE)

Pojavile su se zastrašujuće fotografije trenutka kada osumnjičeni ubica Šinza Abea ležerno stoji iza njega neposredno pre nego što će pucati na bivšeg japanskog premijera. Na fotografiji se vidi Abe kako počinje govor na skupu u zapadnoj regiji Nara, osmehujući se dok okupljeni oko njega aplaudiraju. Samo nekoliko koraka iza njih stajao je čovek u vojničkim pantalonama i sa torbom na ramenu.

