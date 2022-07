ISPLIVAO NOVI JEZIV SNIMAK ATENTATA: Telohranitelji od napadača bili okrenuti leđima, Abea pokušali da zaštite AKTOVKOM (UZNEMIRUJUĆE)

Britanski mediji su objaviloi novi snimak atentata na bivšeg japanskog premijera Šinza Abea.

Video je sniman iz blizine i iz drugog ugla gde se bivši premijer vidi mnogo jasnije. Vidi se i da iza njega stoje telohranitelji, ali su okrenuti ka Abeu a ne ka ulici, pa je napadač imao čistu metu.

Another image of Shinzo Abe Japan's former prime minister shot dead today when he was speaking public. Assassination pic.twitter.com/a0zrEOP9mG

Japanska policija saopštila je danas da je osumnjičeni za ubistvo bivšeg japanskog premijera Šinza Abea priznao da je pucao i da je u njegovoj kući pronađen eksploziv, javlja BBC. Osumnjičeni Tetsuja Jamagami priznao je da je iz ručno napravljenog pištolja pucao na Abea.

Photo of the suspect that shot Japanese former PM Shinzo Abe. The weapon looks like a custom sawed-off shotgun. pic.twitter.com/eVDcZPZ5xW