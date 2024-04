ISPRAVKA, Bajden nije slučajno pročitao ‘instrukcije sa telepromptera’, DEZINFORMACIJA

Portal Pink.rs je 8. jula 2022. godine objavio vest sa naslovom: RECI TO PONOVO, DŽO! Bajden u govoru o abortusu napravio novi lapsus! Bela kuća pokušala da ga izvuče, ali je bilo kasno (VIDEO), što je, posle analize, portal Raskrinkavanje.ba ocenio kao DEZINFORMACIJU.

Netačne su tvrdnje da je američki predsednik Džo Bajden na pres-konferenciji pročitao instrukcije s teleprompter, koje nisu trebale biti deo njegovog govora.

Nekoliko portala uključujući i Pink.rs objavili su tvrdnju da je predsednik SAD-a Džo Bajden u svom govoru o reproduktivnim organima pročitao uputstva sa telepromptera koja nisu trebala biti izgovorena.

U tekstu je pogrešno navedena funkcija Emilie Simons, gde piše da je ona potaparol Bele kuće, Emilie Simons je zamenica potparola Bele kuće.

U tekstu je navedeno da je pomoćnica portparolke Bele kuće Emili Simons pokušala da odbrani Bajdena tvrdeći da je on rekao “dozvolite mi da ponovim rečenicu” (let me repeat the line), iako se na snimku ne može čuti da on to izgovara.

„Fact-checking portal PolitiFact“ je u analizi od 12. jula pisao o netačnim tvrdnjama da je Bajden pročitao instrukciju s telepromptera koja nije trebala biti deo njegovog govora.Šta je pisalo na teleprompteru?

Bajden je na pres-konferenciji govorio o potpisivanju ukaza o zaštiti prava na abortus nakon odluke Vrhovnog suda te zemlje o poništavanju presude u slučaju “Roe v. Njade”, kojom je ovo pravo dovedeno u pitanje. Sporni deo govora odnosio se na stav iskazan u odluci Vrhovnog suda, koji je Bajden citirao na sleedeći način:

– Jedna od najznačajnijih stvari u vezi s ovom odlukom, po mom mišljenju, jeste stav većine (sudija Vrhovnog suda, op.a), citiram: “Žene…” — ovo je citat iz odluke — “Žene nisu bez izborne ili političke moći. Važno je napomenuti da je postotak žena koje su se registrovale za glasanje i glasale konzistentno veći od postotka muškaraca koji glasaju.

U snimcima objavljenim na društvenim mrežama izostavljen je deo u kojem Bajden najavljuje da će citirati rečenicu iz odluke Vrhovnog suda. Isečci započinju samim citatom, te napomena “kraj citata” deluje nelogično jer se pojavljuje izvan konteksta.Emilie Simons, pomoćnica portparolke Bele kuće, dostavila je „PolitiFactu“ kopiju govora koji je bio pripremljen za pres-konferenciju i ispisan na teleprompteru. U tekstu je bila navedena fraza “dozvolite mi da ponovim liniju” (let me repeat that line). „PolitiFact“ nam je ljubazno ustupio navedeni dokument, iz kojeg se vidi da je ova rečenica bila deo govora, to jest da je bilo predviđeno da će je Bajden izgovoriti i da nije “slučajno pročitana”.

Bajden je, pak, pri čitanju teksta preskočio reči “dopustite mi”, te je inicijalna tvrdnja Emilie Simons, da je Bajden izgovorio celu rečenicu, netačna – kao i navod u transkriptu govora koji je objavila Bela kuća.

Portal Raskrinkavanje.ba u svojoj analizi ukazao nam je da ove informacije nisu tačne, te su s toga uklonjene iz teksta koji je prvobitno objavljen.

Ovim putem izvinjavamo se svim našim čitaocima na grešci, i unosimo ispravak vesti na datum 24. april 2024. godine.