RECI TO PONOVO, DŽO! Bajden u govoru o abortusu napravio novi lapsus! Bela kuća pokušala da ga izvuče, ali je bilo kasno (VIDEO)

Američki predsednik Džo Bajden je danas, govoreći o abortusu, napravio novi lapsus.

On je slučajno pročitao uputstvo na idiotu koji mu je sugerisao da "ponovi rečenicu".

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N