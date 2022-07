Rodila je bivšem predsedniku SAD troje dece, pa saznala da je VARA! Evo ko je bila Ivana Tramp

Vest o smrti Ivane Tramp, prve supruge Donalda Trampa iznenadila je ceo svet.

Ivana Tramp bila je američko-češka poslovna žena i bivša manekenka, najpoznatija kao prva supruga Donalda Trampa.

Rođena je u Čehoslovačkoj pod komunističkom vlašću. U detinjstvu se bavila skijanjem, te je neko vreme studirala na Praškom univerzitetu. 1971. godine se udala za agenta za prodaju nekretnina Alfred Vinklmajra, a 1973. godine emigrirala u Kanadu. Od prvog muža se razvela 1976. godine, a nakon što je upoznala Trampa u Njujorku, za njega se venčala 1977. godine.

JUST IN - Trump's first wife and mother of his 3 eldest children, Ivana Trump, has died. pic.twitter.com/d2uI3dolkP