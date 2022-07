VRLO UZNEMIRUJUĆE! LIKVIDIRAN SIN BIVŠEG PREDSEDNIKA HONDURASA: Isplivao snimak ubistva - PUCALI MU U GLAVU ISPRED NOĆNOG KLUBA

Sina bivšeg predsednika Hondurasa Porfirija Loba i još trojicu mladića navodno su u četvrtak rano ujutro pogubili naoružani napadači iz kriminalne grupe MS-13 nakon što su napustili noćni klub u glavnom gradu te zemlje.

Snimci nadzorne kamere pokazuju da najmanje pet naoružanih muškaraca dolazi do prednjeg dela izlazne rampe na parkingu i trči u zgradu gde su naterali Saida Lobu Bonilu (23) i druge muškarce da izađu iz dva terenca.

#CCEnglish | Mass shooting in Honduras: Four people were murdered early this morning as they left a bar in Honduras's capital, Tegucigalpa. Among those murdered was Said Lobo Bonilla, son of former president Porfirio Lobo. pic.twitter.com/x6h95RT6sF