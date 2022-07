BAJDEN IZBEGAO RUKOVANJE SA PRINCEM! Ovaj momenat je čekao svet: Evo kako se pozdravio sa saudijskim prestolonaslednikom, odmah UTRČAO U PALATU (VIDEO)

Predsednik Amerike Džo Bajden pozdravio je saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana udarcem pesnicom ispred kraljevske palati gde su se dvojica lidera prvi put sastali.

Ovaj pozdrav, koji je zabeležila saudijska televizija, dogodio se kada je Bajden izašao iz svoje predsedničke limuzine.

In a desperate attempt to avoid shaking MBS’s hand in Saudi Arabia, Joe Biden went with the fist bump instead. pic.twitter.com/TAIIUQ6RsM