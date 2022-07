UHAPŠEN JEDAN OD NAJTRAŽENIJIH MEKSIČKIH NARKO BOSOVA: Pogledajte kako je pao čovek koji je stvorio El Čapa

Rafael Karo Kintero uhapšen je u na severu Meksika, rekao je Frans presu izvor u ministarstvu ratne mornarice ali nije želeo da iznosi detalje.

Gardijan, koji za njega navodi da je "narkos svih narkosa", piše da je Kintero uhapšen u petak oko podneva nakon što ga je pas tragač Maks pronašao kako se skriva u grmlju na području mesta San Simon u meksičkoj državi Sinaloa.

Lokacija na kojoj je uhapšen je u planinskom području blizu granice s državom Čivavom.

Gotovo istovremeno, u blizini priobalnog grada Los Močisa srušio se helikopter blek hok meksičke mornarice u kojem je bilo 15 ljudi, a njih 14 je na mestu poginulo. Prema prvim informacijama, uzrok pada je "nesrećan slučaj", ali sve je još pod istragom.

Caborca Drug Cartel Lord Rafael Caro Quintero “Rafa” has been taken into custody by the Mexican Marines, already convicted of the 1985 torture & murder of U.S. DEA Agent Kiki Camerena, he served 28 years before returning to the Sonora Cartel.



U.S. will extradite him immediately. pic.twitter.com/NkfQbDhQZh