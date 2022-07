Političko-ekonomski blok koji su stvorile Rusija i Kina predstavlja smrtnu opasnost za ceo kolektivni Zapad, smatra bivši izraelski obaveštajac Jakov Kedmi.

Zapadne elite se više plaše ovog ujedinjenja nego bilo kakvog vojno-tehničkog saveza Ruske Federacije i Kine, budući da BRIKS samim svojim postojanjem ugrožava zapadni model sveta, izgrađen na principima predatorskog kapitalizma, objašnjava Kedmi.

- Sjedinjenim Državama su potrebni vojni savezi. Rusija ne traži vojne saveze, Kina ne traži vojne saveze. BRIKS je potpuno nov tip organizacije, drugačiji od EU, od svih drugih organizacija koje su nastale na Zapadu. Ovo je organizacija za koordinaciju ekonomske politike, kada se vodi računa o interesima svih zemalja. To se nikada ranije nije desilo na Zapadu, a ni u svetu. Oduvek je to bio jedini način da osnivači – jedna od država ili dve pokušavaju da sve ostale podrede svojim interesima. BRIKS je upravo protiv toga. Razvoj i jačanje BRIKS-a doprineće razvoju ovakvih oblika međunarodne saradnje, gde će svaki učesnik biti ravnopravan sa drugim. Stoga je to toliko opasno za kolektivni Zapad. Čak i samim svojim postojanjem, BRIKS predstavlja alternativu zastarelom, preterano agresivnom i nepoštenom zapadnom sistemu normi - naveo je bivši obaveštajac, a prenosi FAN.

Zemlje kolektivnog Zapada nastavljaju da vode antirusku politiku, podstičući druge države da podlegnu njihovom uticaju i izoluju Rusiju.

Međutim, predsednik Vladimir Putin uspeo je da razbije sve planove Sjedinjenih Država i pokrene zamajac aktivne interakcije Moskve sa svetom, piše South China Morning Post.

