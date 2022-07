BAJDEN POD PRITISKOM ZBOG NOVAKA: Američki predsednik na UDARU javnosti zbog Đokovića

Prema važećim pravilima, strani državljani koji su nevakcinisani ne mogu da uđu na američku teritoriju

- Ura za herojsko stanovište o medicinskoj slobodi iza kojeg stoji šampion Vimbldona Novak Đoković. Ua za nenaučnu politiku zabrane ulaska u SAD posetiocima koji već imaju prirodni imunitet - napisao je Pol na Tviteru, pozivajući predsednika Džoa Bajdena da promeni pravila.

Đoković je ranije izjavio da bi voleo da učestvuje na poslednjem grend slemu u sezoni, ali da ne namerava da primi vakcinu protiv virusa korona.

Na vlasti u Sjedinjenim Državama apelovao je i legendarni Džon Mekinro.

Hooray for heroic stances for medical freedom by Wimbledon champ Novak Djokovic. Boo for unscientific policy of banning visitors to US that already have natural immunity. https://t.co/PKBXI0VlM6