RUSIJA NEĆE BITI VIŠE FINANSIJSKI TALAC ZAPADNIH SILA: Putinov pomoćnik otkrio da je u centru sistema bio ovaj KOD!

Putinov pomoćnik Maksim Oreškin rekao je da će Rusija učiniti sve da uopšte ne bude potrebe za globalnim bankarskim sistemom SVIFT, koji stoji iza Zapada.

„Što se tiče SVIFT-a, to je vrlo jednostavno: uradićemo sve da za njim nema potrebe. To je zapravo ključni zadatak u ovom trenutku, kao što sam već pomenuo“, rekao je savetnik ruskog predsednika.

„Svet je koristio dolar i evro jer je to bilo zgodno“, rekao je pomoćnik predsednika. "Ceo svet je bio talac zapadnog finansijskog sistema jer su svi navikli na to, svima nam je to odgovaralo. Kristalno je jasno zašto Rusija i Kina koriste dolare ili evro. Čisto iz navike", rekao je Oreškin i dodao da se situacija sada promenio i taj promet rublja i juana raste.

Oreškin je najavio i da bi Centralna banka Rusije mogla dodatno da snizi ključnu kamatnu stopu i da će o tome biti reči na sastanku 22. jula.

