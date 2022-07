PAO SA 12 TONA 'OPASNOG TERETA'? Detalji avionske nesreće u Kavali - u letelici bili municija i eksploziv?

Avion “antonov 12” koji je, prema nezvaničnim saznanjima, leteo iz Srbije ka Jordanu, srušio se u subotu uveče oko 23 sata u blizini aerodroma kod grada Kavala u Grčkoj dok je nosio 12 tona "opasnog tereta", preneli su grčki mediji

Ko je bio u avionu i šta su prevozili?

Prema nezvaničnim informacijama, u avionu se u trenutku nesreće nalazilo osam osoba, za koje se veruje da su poginule.

Grčki mediji su objavili nepotvrđene vesti da je letelica nosila "opasan tovar", a špekulisalo se da se radi o municiji i eksplozivima za potrebe rata u Ukrajini. Ništa od ovoga sinoć nije moglo biti zvanično potvrđeno.

Lokalni mediji su preneli da su na mestu nesreće odjekivale eksplozije, da vatrogasci nisu mogli da priđu buktinji i da se čekao dolazak vojnih pirotehničara.

Meštani su upozoreni da se nipošto ne približavaju mestu nesreće, da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore, a da na otvorenom nose zaštitne maske, zbog nepoznate prirode dima koji se širio sa mesta pada.

200 nesreća tokom 60 godina: Reč je o modelu "antonov an-12bk" sa četiri turboelisna motora. Dizajniran je u Sovjetskom Savezu kao vojna verzija modela "antonov an-10". Koristi se širom sveta kao teretna letelica. U upotrebi je duže od 60 godina i za to vreme je zabeleženo oko 200 nesreća i incidenata u kojima je učestvovao.

Dugačak je 33 metra, visok 10, sa rasponom krila od 38,5 metara.

Ukrajinski vlasnik, sarađuje sa UN i NATO

"Antonov an-12" koji se sinoć srušio u blizini Kavale imao je oznaku UR-CIC. Kao vlasnik i operater se navodi ukrajinska kompanija "Meridian Air Cargo".

Iz podataka dostupnih na internetu proizilazi da je "Meridian" osnovan 2003. godine i da ima pozivni znak "MEM". Poslovna aktivnost kompanije je, kako piše na njihovom zvaničnom sajtu, usmerena na prevoz tereta na domaćim i međunarodnim rutama.

Kompanija trenutno leti samo sa avionima "antonov an-12" i blisko sarađuje sa Ujedinjenim nacijama i NATO paktom na hitnom prenosu vojnih sredstava, piše na njihovom sajtu.

Be careful with the news about an An-12 cargo plane crashed tonight in Greece, allegedly carrying weapons for Ukraine. According to Flightradar24, the plane was flying from Serbia to Jordan, what is a very strange root for weapons cargo to Ukraine. Looks like disinformation. — Sergej Sumlenny (@sumlenny) 16. јул 2022.

Leteo u Beograd, Niš i Sarajevo: Prema podacima dostupnim na internetu, ovaj avion je u minulim danima obavio nekoliko letova između destinacija na Zapadnom Balkanu.

U četvrtak je leteo od Pariza do Sarajeva, a u petak od Sarajeva do Beograda i zatim od Beograda do Ankare. U subotu je iz Ankare otišao put Niša, odakle je u kasnim večernjim satima poleteo na koban let ka Amanu, u Jordanu.

Iz Niša je poleteo u 20.36 sati.

Leteo je preko Egejskog mora, severoistočno od Halkidikija, a južno od Tasosa, kad se nešto dogodilo. Pilot je najpre napravio nagli zaokret prema grčkom kopnu, a kasnije još jedan ka aerodromu kod lučkog grada Kavala.

Na kraju se srušio nešto pre 23 sata između sela Antifilipoji i Palehori Kavala, 36 kilometara od aerodroma u Kavali.

Zašto je pao?

Prema pisanju grčkog portala "Prototema", "antonov" je u vazduhu izgubio četvrti motor i zapalio se.

Pilot je odmah prijavio pomenuti kvar i dobio je dozvolu za prinudno sletanje na aerodromu u Kavali, ali se avionu ubrzo izgubio trag. Poslednji signal iz letelice poslat u 22.48 sati, u trenutku kada je avion bio na visini od oko 106 metara, oko 36 kilometara od aerodroma.

Snimci sa lica mesta pokazuju vatrenu loptu kako se obrušava sa noćnog neba i pretvara se u pečurku dima i ognja posle udara o zemlju i ogromne eksplozije.

Prema poslednjim izveštajima sa mesta nesreće, olupina aviona je rasuta u prečniku od 800 metara.