PRIČA KOJA ĆE VAM NATERATI SUZE NA OČI! Majka joj je UBILA OCA, a kada je objasnila zbog čega - ZAVLADAO JE MUK

Kada kaže da joj je majka ubila oca, svi je osuđuju. A kada objasni zbog čega, zavlada muk: "Začepite ako ne znate koji krst nosi druga osoba!"

Najveća bol za jedno dete, jeste kada ga oni koji bi trebali najviše da vode računa o njemu, budu oni koji su mu naneli najveću traumu u životu. Upravo zato, ispovest devojke u kojoj je navela kako ju je otac silovao kada je imala samo 6 godina, zbog čega ga je njena majka ubila, čita se sa knedlom u grlu.

Grkinja, čije je ime zbog težine životne priče, izmenjeno u Euridika, ispričala je u intervjuu za grčki portal "Njuz Tsaloniki" kako ju je otac silovao čitavh godinu dana, pre nego što je njena majka to saznala, nakon čega ga je ubila. Tokom sledećih godina, ona je odrastala uz baku i deku sa majčine strane, dok su, prema njenim rečima, sa očeve, pokušavali da zataškaju sve grozote koje joj je otac činio.

Njenu ispovest, napisanu u okviru rubrike "Ispovesti" na ovom grčkom portalu, prenosimo vam u celosti.

Upoznao sam je u zajedničkom društvu. Radoznala devojka, zatvorenog karaktera. Jedno pivo vodilo je drugom. Otvorilo mi se. Pitala me je kako se zovem i čime se bavim.

Kada sam joj rekao da sam samohrani roditelj, pocrvenela je.

„I ja sam, u izvesnom smislu, odrasla sama. Ne znaš kako je odrastati sa dedom i babom i kad te zovu dete ubice“, rekla mi je tužno iako smo se poznavali tek sat i po. Zamolio sam je da razgovara sa mnom i ona je prihvatila.

„Majka mi je ubila oca“, rekla mi je, gledajući u suprotni zid, kao da prenosi vest. Od sada ćemo je zvati Euridika.

-Moja majka je ubila mog oca jer je shvatila da me siluje od moje 6. godine. Shvatila je to posle godinu dana. Suočila se s njim i vikala mi je „Reci tati šta si mi rekla da ti je uradio, reci mu da priča!“. Upiškila sam se od straha, htela sam sve to da izbacim kao vodu, taj strah koji sam živela, ali sam se plašila da će ubiti mene ili majku.

- Ali da li ga je tvoja majka na kraju ubila?

- Došlo je do velike tuče i tokom tuče je iz kuhinje uzela nož i isekla ga je na komade. Ne znam dokle ga je sekla, sećam se krvi na zidovima, moje vriske, krvi na maminoj odeći, oca bez svesti razrogačenih očiju.

-I posle;

-Onda se sama predala. Došao je policijski auto. Policajka me je držala ispred kuće. Užurbanost, gužva, skupilo se puno ljudi. Povukla me je za ruku moja bake i odvela me u njenu kuću. Tamo sam odrasla, sa bakom i dedom od tog dana do svoje 19. godine.

-Tvoja majka;

-Moja majka je odjednom postala prostitutka. A šta sve nisu rekli? Da je imala ljubavnika i da je ubila mog oca da bi bila sa njim, da je bila luda, da je moj otac patio sa njom. Tada se nije čula ni poluistina. Njeni roditelji, moji baka i deda, su znali, ali nisu pričali da ne bih ništa čula. Napustili smo njihovu kuću i otišli ​​na selo.

- Šta se desilo tvojoj mami?

-Moja mama je osuđena na 12 godina i otišla je u ženski zatvor. Ponovo sam je videla prvi put kada sam imala 10 godina, tokom posete. Plakala je i ljubila mi ruke, plakala sam i ja. „Molim te, oprosti mi“, rekla mi je, ali nije znala da sam joj već oprostila od trenutka kada ga je ubila da bi me spasila. Dva puta je smatram majkom.

-Da li ste često viđali svoju majku?

- Ne, jednom godišnje, ali kada sam bolje naučila slova, stalno smo se dopisivale.

- Šta ti je napisala? Da li su se tamo prema njoj lepo ophodili?

- Čak ni pisma nisu ništa govorila. Ali kada je izašla, a ja sam odrasla, sve mi je ispričala. Posebno da su je na početku silovali ostali zatvorenici, tako mi je rekla. Tukli su je, nisu joj davali da spava, palili su joj dušek. Prve godine je pokušala, ali nije uspela. da se ubije. Onda je "ostarila" i stvari su se smirile.

-A dalje; Nakon što je tvoja mama ubila da te zaštiti.

- Da, ali napolju se čula druga priča. Porodica mog oca imala je mnogo novca i uspela je da stvori još bolji imidž za svoje dete. Postao je "žrtva".

-Kako je bilo sa dedom i babom?

-Nije bilo dobro. Voleli su me, lepo se ophodili prema meni, ali nisu mogli da mi ponude neke stvari zbog mojih godina. Nisu mogli da mi čitaju, nisu znali slova. Nisam mogla da idem na žurke, bili su veoma strogi i uplašeni. Prvi put sam izlazila sa dečakom u svojim dvadesetim kada su oboje bili mrtvi. Ali volim ih i hvala im. Bili su stari i problematični ljudi, a sve su radili za mene zbog čega mi ništa nije nedostajalo.

- Ujaci, rođaci, roditelji tvog oca? Da li su bili tu za tebe?

-Jesi lii normalan? Čak ni da nas ponovo vide. Po ceo dan su psovali moju majku i njene roditelje. Nikada nisu pitali šta se desilo, već su izmislili svoju zgodnu priču, samo da nemaju kontakt sa nama.

-Posle svega; Da li je vaša majka puštena iz zatvora?

-Da. Kada sam napunila 20. Odslužila je celu kaznu. Moji baka i deda su umrli kada sam napunila 19 godina u razmaku od 3 meseca. Na kraju sam bila sama godinu dana, a onda kada je moja majka izašla iz zatvora, došla je i ostali smo zajedno.

-Kakav je bio tvoj život posle toga?

-Kao da sam ponovo imala 6 godina. Retko sam izlazila sa prijateljima, samo da nadoknadim izgubljeno vreme, da je zadovoljim. Nisam mogao da je se zasiti. Onda je nakon 3 godine, dobila rak i umrla je vrlo brzo. Imala je samo 49 godina. Mnogo sam plakala, plačem i danas posle 10 godina. Fali mi.

-Želiš li porodicu?

-Kao ništa. Još nisam pronašla osobu, ali moja mama će uvek poslati nekoga da bude uz mene.

-Šta imaš da kažeš ljudima koji nas čitaju?

– Da začepe usta kad ne znaju za krst koji drugi nosi.

Ustala je, uzela svoje pivo koje je spustila, smotala cigaretu i nestala u noći, navodi se na kraju teksta.