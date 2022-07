Desila se eksplozija i požar na brani Huver u Nevadi, kažu lokalni zvaničnici i svedoci. Tačne okolnosti nisu bile odmah poznate.

Incident se dogodio u utorak nešto posle 10 časova kada su posetioci brane prijavili da su videli eksploziju i požar na donjem delu brane.

Pogledajte snimak eksplozije:

NOW - Explosion at Hoover Dam in Nevada, USA.pic.twitter.com/ijdVtMNpND