PORUKA UKRAJINCIMA DA NE ČAČKAJU MEČKU: Ovo su načini kako bi Moskva mogla da odgovori na rušenje Kerčkog mosta!

Operacija Krim iliti Kerčki most sa kojom Ukrajina želi po svaku cenu da nanese žestok udar Rusiji, koja bi sa rušenjem te saobraćajne žile kucavice i simbolom veze ovog strateško poluostrva sa Rusijom bila faktički demoralisana se zahuktava.

Dok ukrajinski funkcioneri pre svega oni u ministarstvu odbrane te zemlje otvoreno prete napadom, s druge strane vojne vlati DNR i LNR već otvoreno govore da su Ukrajnicima SAD dostavile taktičke projektile dometa 300 km koji se mogu lansirati iz raketnih sistema M-142 HIMARS i MLRS M-270 i da je napad pitanje vremena.

U nastavku priče o tome koliko je ovo realni scenario obratili smo se vojnom kometaotoru Bošku Jovanoviću koji je prokomentarisao ovu priču iz pogleda da li će Ukrajina zaista napasti Krim i Krečki most raketama i kakav će u slučaju da se to zaista i dogodi biti reakcija Moskve.

„Podizanje Krečkog mosta je jedan građevinski podvig dostojan ruske imperije i on je pokazivao da naprosto Rusija nema nikakve pretenzije na Ukrajinu, jer da je htela da pravi kopneni koridor između Krima, preko Hersona, Zaporoške oblasti i Donbasa ne bi pravila most. Rusija je pokrenula alternativno snabdevanje vodom Krima. To je sve govorilo da Rusija nije imala nikakve pretenzije za rat, tako da je Krimski most bio značajn isto onoliko koliko je Pelješki most značajan za Hrvate, koji ima psihološki značaj, ne toliko strateški, ali recimo Krimski most je povezivao Krim. Međutim ukrajinsko rušenje Krimskog mosta ne bi imalo nikakav vojni značaj, ništa vojno ne ide preko tog mosta. To samo govori o nemoći Ukrajinaca, jer oni naprosto nisu sposobni da izvrše kopnenu kontraoafanzivu, čak i da potope. Njima uopšte ne trebaju ni protivbrodske rakete. Njima uopšte ne treba HIMARS, jer je Smerč naprosto bolji od HIMARS-a, ali oni naprosto više nemaju raketa za Smerč. Stvar je u tome da Ukrajina može samo da preti, ali ništa ne može sa vojne tačke gledišta da uradi i da li je to realno, poznajući očaj koji trenutno vlada u Kijevu to je vrlo moguće. Znam da je bila vežba zadimljavanja Krimskog mosta, to je pokazalo Mihail Ofrinjenko na svom Telegram kanalu, on je rekao da to naravno neće ništa da pomogne protiv raketa koje bi pogodile most, ali bitno je da se vežba, da se most brani. Tako da ako se most sruši, to će Moskvu naprasno da natera da bukvalno započne tepih bombardovanje, da malo poravna Ljvov, pa ukrajinsko grko katoličku crkvu koja je glavni izvor ekstremizma na ukrajinskoj strani, pa onda mogu da isto bombarduju celu zapadnu Ukrajinu, da prekinu mogućnost da se prugom dođe od Ljvova do Kijeva i da se naprosto izvede totalna kapitulacija Kijeva bez mogućnosti Kijev, odnosno Ukrajina kao država preživi, zato što je veoma opasno kada se Kremlj iznervira. To nije teško da se zna, jeste moguće, ali to će ići samo na štetu Ukrajine, kaže Jovanović.

Podsetimo više ukrajinskih funkcionera već nekoliko dana intenzivno preti da će Krečki most koji povezuje kopneni deo Rusije sa Krimom biti uništen. U tu svrhu već duže vreme, a poslednjih dana posebno raste broj mapa na kojima je osenčen deo koji bi mogao biti gađan taktičkim balističkim raketama lansiranim iz Himara. Pretnje i najave kao i medijski pritisak čine sve kao da se stvara atmosfera medijske pripreme svetske javnosti za ovaj udar sa kojim Kijev smatra da će paralisati Moskvu i njenu borbenu efektivu u napadu na Krim sa čijim zauzimanjem bi Rusija bila poražena u rat sa Ukrajinom.