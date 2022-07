SLIKA TRI LIDERA IZ TEHERANA UZDRMALA SVET: Poruka Putina, Erdogana i Raisija i bez reči nikada moćnija! (VIDEO)

"Dugoročna saradnja Irana i Rusije je veoma korisna za obe zemlje", rekao je ajatolah i dodao da postoje sporazumi i ugovori izmedju dve zemlje u sektoru nafte i gasa koji moraju da budu u potpunosti sprovedeni.

Putin se nalazi u Teheranu gde je razgovorao sa turskim i iranskim kolegom, Tajipom Redžepom Erdoganom i Ebrahimom Raisijem, o sukobu u Siriji i ratu u Ukrajini.

Na mrežama se pojavio i snimak na kome tri lidera se zajdno drže za ruke.

